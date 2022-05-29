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Spor Fenerbahçe, aradığı oyuncuyu İspanya'da buldu!
Spor

Fenerbahçe, aradığı oyuncuyu İspanya'da buldu!

Fenerbahçe, Real Betis'in ön libero oyuncusu William Carvalho'yu kadrosuna katmak istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 15:12:00 -
Fenerbahçe, aradığı oyuncuyu İspanya'da buldu!

Fenerbahçe, Real Betis'in ön libero oyuncusu William Carvalho'yu kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe, ikinci yarıda takımın başına geçen İsmail Kartal'ın öncülüğünde ligi 2. sırada tamamladı.

Diğer yandan sekiz yıllık şampiyonluk hasretini gidermek isteyen sarı-lacivertli ekip, gelecek sezon hazırlıklarına şimdiden başladı.

Orta sahadaki eksikliğine gidermek isteyen Fenerbahçe, aradığı oyuncuyu İspanya'da buldu.

Jorge Jesus, William Carvalho ile beraber gelecek
Portekiz'in A Bola gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması beklenen Jorge Jesus'un Sporting Lizbon'dan eski öğrencisi olan William Carvalho'yu da yanında getirebileceği ifade edildi.

 

Sözleşmesi uzatılabilir
Real Betis forması giyen Carvalho'nun takımı ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunurken İspanyol ekibinin dünya kupası öncesinde başarılı oyuncunun sözleşmesini uzatabileceği belirtildi.

9 gole katkı sağladı
Bu sezon takımı ile tüm kulvarlarda 49 maça çıkan 30 yaşındaki başarılı önlibero, takımına 4 gol, 5 asist ile katkı sağladı.


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