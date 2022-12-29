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Spor Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 17. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde başladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 19:44:00 -
Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 17. haftasında 3 Ocak Salı günü Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına çıkacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Sahada koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda daha sonra pas çalışması yapan oyuncuların, taktiksel ve bireysel çalışmalarla günü tamamladığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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