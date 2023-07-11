Fen İşleri tüm ekipleriyle sahada

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, şehrin dört bir yanında ve 56 mahalle genelinde çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürürken, mevcut kaldırımların onarım başta olmak üzere mahallelerde asfalt çalışmaları ve yama işlemlerini de devam ettiriyor.



Geçtiğimiz hafta sonu itibariyle yoğun yağışlardan ötürü bir çok noktada taşkınlar yaşanan Düzce’de belediye tüm birimleriyle birlikte olumsuzluklarla mücadele ederken bir taraftan da planlanan saha çalışmaları sürdürülüyor.





Bu doğrultuda Camikebir ve Cedidiye Mahalleleri ile Aziz Yıldırım ve Ela Bahriye Oral Bulvarları üzerinde kaldırım tamiratı işlemine başlayan Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, bozulan alanların tadilatı gerçekleştiriyor.



Aynı doğrultu da çalışma gerçekleştiren ekipler Uzunmustafa Mahallesinde asfalt serim işlemine devam ederken, müdürlüğe bağlı diğer ekipler ise Çay ve Koçyazı Mahallelerinde asfalt yama çalışması, Çiftepınarlar Mahallesinde taş döşeme, Bahçeşehir bölgesi Güzelbahçe Mahallesinde beton dökme, Kuyumcuhacıali ve Kazukoğlu Mahallelerinde ise yollara asfalt kırığı serme çalışmalarına devam ediyor.



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