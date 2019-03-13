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Fehmi Koru yeni partiyi doğruladı!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakınlığıyla tanınan Fehmi Koru, yeni parti iddialarına ilişkin kaleme aldığı yazısında, "Kendilerini var olan diğer partilerden farklı çizgide görenler, yeni bir parti çatısı altında toplanarak siyasete katkı yarışına katılabilir" dedi.

13 Mart 2019 Çarşamba 20:35
Fehmi Koru yeni partiyi doğruladı!

Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen Fehmi Koru, kaleme aldığı son yazıda yeni parti kurulacağı iddialarıyla ilgili "Kendilerini var olan diğer partilerden farklı çizgide görenler, yeni bir parti çatısı altında toplanarak siyasete katkı yarışına katılabilir" ifadesini kullandı.

Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni kuracağı Gül'ün Davutoğlu'yla anlaşmazlık yaşadığı için Ali Babacan'la birlikte yeni bir parti kuracağı partinin başına Babacan'ı getireceği ve Davutoğlu'nun da ayrı bir parti kurmak için harekete geçtiği iddiaları uzun zamandır konuşuluyor.

Mehmet Özhaseki o iddiaları kabul etmemişti

Bir taraftan Türkiye yerel seçime hazırlanırken öte taraftan neredeyse her gün bu iddialarla ilgili medyada yeni haberler yer alıyor. AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki geçen günlerde hemşehrisi Abdullah Gül'ün yeni bir parti kurmayacağını açıklayarak "Abi diye hitap ettiğimiz birisi...Ben şahsen Sayın Gül'ün bir parti içinde yer alacağını zannetmiyorum" ifadesini kullanmıştı.

Fehmi Koru tam tersini söyledi

Özhaseki gibi AK Parti'den birçok isim bu mealde açıklamalar yaparken Abdullah Gül'ün yakın arkadaşı gazeteci Fehmi Koru'dan yeni parti iddialarına ilişkin bir yazı kaleme aldı.

İşte Fehmi Koru'nun yazısındaki ilgili kısım;

Son zamanlarda gündemden düştü, ama bulunduğum her ortamda yöneltilen sorulardan anladığım kadarıyla halkın gündeminin ilk sıralarında 'yeni parti' konusu yerini hala koruyor. Kamuoyu yoklamaları da, hiç değilse benim gördüklerim, yeni parti beklentilerinin geçmişte hiç olmadığı kadar günümüzde yükseldiğine işaret ediyor. Bu hava da, iktidar-muhalefet ayrımı yapılmaksızın, şu andaki siyaset ortamından mutsuz olanların sayısının mutlu olanları geçmesine ve siyasetin yenilenmesi arzusunun kökleşmesine yol açıyor. 2000 yılında var olduğunu bildiğimiz ortamın benzeri bir durum bugün kendisini hissettiriyor.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 20:35
  1. Ankara
  2. Fehmi Koru
  3. Abdullah Gül
  4. Ahmet Davutoğlu

YORUM YAZ

  • Abdulhamid KūrşatAbdulhamid Kūrşat28 dk önce
    Yazmaya bile değmez bunlara.
  • sütçü imamın torunusütçü imamın torunu30 dk önce
    olsa olsa bunlarin tek farkı nankorluklerdir.birisi.c.baskani oldu rüyasında bile goremezken digerde bulunmaz hint kumasigibi m.vekili bile degilken o zaman d.bakani ve sonra basbakan buna ne denir nankorluk değilde
  • Yusuf SecmenYusuf Secmen32 dk önce
    Fehmi Koru daha birkaç hafta önce TAM TERSİNİ söylüyordu(yaklaşık) : '' Başkasının arazisine bina kurulmaz. . . yeni bir parti kurulacağını sanmıyorum.'' BUGÜN böyle yazıyorsa , abileri sıkıştırmıştır.
  • ŞahinŞahin35 dk önce
    Dün fetoş denen şeytana ve kankalarına yalakalik yalanların bugün böyle kıvrak ve yüzsüzce davranması tam bir şerefsizliktir değilmi fehmi koru denen oynar başlıklı traş bıçağı
  • TarafsızTarafsız35 dk önce
    Çok muhterem Fehmi Koru beyefendi benim çok taktir ettiğim kişilerden birisi. Hüseyin Gülerce, Bülent Arınç gibi saygıdeğer Fehmi bey de kişilikli, dik duruşlu bir insan. Mesela bu ülkede bir sürü ünlü kişi Fetö denen hain ile yıllarca diz dize, kol kola, el ele aynı menzile yürüdüler, bu adını saydığımız kişiler yaşamlarının hiç bir anında Fetö hanine yaklaşmamış, hiç muhatap olmamışlardır.
  • Salih Adem HaklıSalih Adem Haklı41 dk önce
    Ne kadar süslü bir söyleyiş ! Aslı ise şöyle :"Siyasete katkı yarışı" = "Reisin oylarını bölme yarışı"Milletin kalbi bir ve tek asla bölünmeyecek !

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