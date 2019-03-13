Fehmi Koru yeni partiyi doğruladı!

Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen Fehmi Koru, kaleme aldığı son yazıda yeni parti kurulacağı iddialarıyla ilgili "Kendilerini var olan diğer partilerden farklı çizgide görenler, yeni bir parti çatısı altında toplanarak siyasete katkı yarışına katılabilir" ifadesini kullandı.

Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni kuracağı Gül'ün Davutoğlu'yla anlaşmazlık yaşadığı için Ali Babacan'la birlikte yeni bir parti kuracağı partinin başına Babacan'ı getireceği ve Davutoğlu'nun da ayrı bir parti kurmak için harekete geçtiği iddiaları uzun zamandır konuşuluyor.

Mehmet Özhaseki o iddiaları kabul etmemişti

Bir taraftan Türkiye yerel seçime hazırlanırken öte taraftan neredeyse her gün bu iddialarla ilgili medyada yeni haberler yer alıyor. AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki geçen günlerde hemşehrisi Abdullah Gül'ün yeni bir parti kurmayacağını açıklayarak "Abi diye hitap ettiğimiz birisi...Ben şahsen Sayın Gül'ün bir parti içinde yer alacağını zannetmiyorum" ifadesini kullanmıştı.

Fehmi Koru tam tersini söyledi

Özhaseki gibi AK Parti'den birçok isim bu mealde açıklamalar yaparken Abdullah Gül'ün yakın arkadaşı gazeteci Fehmi Koru'dan yeni parti iddialarına ilişkin bir yazı kaleme aldı.

İşte Fehmi Koru'nun yazısındaki ilgili kısım;

Son zamanlarda gündemden düştü, ama bulunduğum her ortamda yöneltilen sorulardan anladığım kadarıyla halkın gündeminin ilk sıralarında 'yeni parti' konusu yerini hala koruyor. Kamuoyu yoklamaları da, hiç değilse benim gördüklerim, yeni parti beklentilerinin geçmişte hiç olmadığı kadar günümüzde yükseldiğine işaret ediyor. Bu hava da, iktidar-muhalefet ayrımı yapılmaksızın, şu andaki siyaset ortamından mutsuz olanların sayısının mutlu olanları geçmesine ve siyasetin yenilenmesi arzusunun kökleşmesine yol açıyor. 2000 yılında var olduğunu bildiğimiz ortamın benzeri bir durum bugün kendisini hissettiriyor.