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Spor Feghouli attı Galatasaray paylaştı
Spor

Feghouli attı Galatasaray paylaştı

Galatasarayda forma giyen Feghouli'nin oynadığı Cezayir, Botswana'yı 5-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 05:35:00 -
Feghouli attı Galatasaray paylaştı

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Cezayir, Botswana'yı konuk etti. Cezayir maçı 5-0 kazandı.

Maçın 24. dakikasında Mandi'nin ardından 58. dakikada Feghouli skoru 2-0'a getirdi. 64'te Mahrez penaltıdan golü bulurken 72. dakikada Bounedjah ile 88. dakikada Boulaya kaydetti.

Feghouli ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

Galatasaray'dan paylaşım

Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile Feghouli'yi tebrik etti.

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