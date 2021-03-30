Feghouli attı Galatasaray paylaştı
Galatasarayda forma giyen Feghouli'nin oynadığı Cezayir, Botswana'yı 5-0'lık skorla yendi.
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Cezayir, Botswana'yı konuk etti. Cezayir maçı 5-0 kazandı.
Maçın 24. dakikasında Mandi'nin ardından 58. dakikada Feghouli skoru 2-0'a getirdi. 64'te Mahrez penaltıdan golü bulurken 72. dakikada Bounedjah ile 88. dakikada Boulaya kaydetti.
Feghouli ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.
Galatasaray'dan paylaşım
Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile Feghouli'yi tebrik etti.