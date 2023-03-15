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Ekonomi FED bankacılıkta kuralları sıkılaştırmaya hazırlanıyor!
Ekonomi

FED bankacılıkta kuralları sıkılaştırmaya hazırlanıyor!

Fed, orta ölçekli bankaları yöneten kurallarında daha sıkı sermaye ve likidite gereklilikleri ve yıllık stres testlerini güçlendirme adımlarını içerebilecek değişiklikler yapmayı düşünüyor. ABD Merkez Bankası Fed, Silicon Valley Bank'in (SVB) de dahil olduğu üç bankanın bir hafta içinde iflas etmesinin ardından orta ölçekli bankalara daha sıkı kurallar getirmeyi değerlendiriyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 17:17:00 -
FED bankacılıkta kuralları sıkılaştırmaya hazırlanıyor!

Fed yetkilileri orta ölçekli bankalar için sermaye ve likidite eşiklerini en büyük Wall Street firmalarının karşılaştığı kısıtlamalara yaklaştırabilecek kuralları ele alıyorlar. Kaynak, değerlendirilen bir değişikliğin bankaların krize dayanma güçlerini ölçmek için uygulanan stres testlerini etkileyebileceğini söyledi.

Varlıkları 100 milyar ile 250 milyar dolar arasındaki bankalara yönelik düzenlemeleri gözden geçirme kararı Cuma günü SVB, pazar günü de Signature Bank'e el konulmasının ardından geldi. Geçen hafta çarşamba günü de kripto odaklı Silvergate Capital Corp., sahip olduğu bankayı kendi isteği ile tasfiye etme kararı almıştı.

Bu arada SVB'nin iflası sonrası önemli bir satış baskısı ile karşı karşıya kalan bölgesel bankaların yönetimleri, düşen fiyatlardan kendi banka hisselerini toplamaya başladı.

Bloomberg'in derlediği verilere göre, PacWest Bancorp, Metropolitan Bank Holding Corp. ve CVB Financial Corp.'un dahil olduğu 100'den fazla banka, kendi hisselerini almak için en az 13,9 milyar dolar harcadı.

İşlemlerin çoğu son bir kaç günde gerçekleşti. Öte yandan Moody's, mevduat ve yatırımcı güveninde "önemli bir düşüş" olduğunu belirterek ABD bankacılık sistemi için görünümünü durağandan negatife indirdi.
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