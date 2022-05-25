Feci olay! 2 yaşındaki çocuk 3. kattan aracın üzerine düştü
Küçükçekmece’de 2 yaşındaki bir çocuk apartmanın 3. katından park halindeki bir aracın üzerine düştü. Hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisi devam ediyor.
Küçükçekmece’de 2 yaşındaki bir çocuk yaşadıkları apartmanın 3. katından park halindeki bir aracın üzerine düşerek yaralandı.
Olay, saat 17.30 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi Beyazel Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Hediye Ç. isimli kız çocuğu, yaşadıkları apartmanın 3’üncü katından park halindeki aracın üzerine düştü.
Küçük kızın tedavisi devam ediyor
Olayı gören vatandaşlar küçük kızın yardımına koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 yaşındaki kızı hastaneye kaldırdı. Küçük kızın tedavisi kaldırıldığı hastanede sürüyor.