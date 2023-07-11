Feci kazada korkulan olmadı
Amasya’da otomobil takla atarak karşı şeride geçti. Feci kazada kimsenin hayatını kaybetmemesi yüreklere su serpti.
Kaza, Dutluk köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya istikametinden Taşova yönüne giden otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedince orta refüje çarparak takla atıp karşı şeride geçti.
Otomobil yaklaşık 60 metre sürüklendikten sonra durdu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Araç içerisinde bulunan 4 kişiden 88 yaşındaki adam yaralandı. Yaralı, ambulansla Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldıktan sonra Amasya Sabuncuoğlu Şereffeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.