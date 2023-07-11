  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Memurun yarısından az maaş alan emeklileri unutmadı! Bahçeli'den bomba

Rusya'nın yeni hedefi: ne dolar, ne altın, ne de petrol! O açıklama: Lityum üretimi diyerek duyurdular

Kuyumculardan gram altın için olay açıklama! Tren kaçabilir... 'O rakama düşecek' diyerek duyurdular

Böyle düğün hediyesi görülmedi: Davetliler şaşkınlıklarını gizleyemedi, tam 45 metre!

İstanbul'da ekmek fiyatlarına kafaya göre zam

Böyle korku görülmedi! Türkiye'ye savaş uçağı verilmemesi için ayağa kalktılar

Devlet desteğiyle yüzlerce girişimci sertifikalı arıcı oldu! Türkiye izin verdi: Tonlarca bal üretecekler

İzmir'de Tunç Soyer'den içme suyuna insafsız zam!

Sen misin Kur'an'a saldıran... Taliban'dan bomba İsveç kararı!

Sivas ilimizde doğalgaz alt yapı çalışmaları başladı: Hamle sonrası yeni rekorlar gelebilir! Yetkililer duyurdu
Yerel Feci kazada korkulan olmadı
Yerel

Feci kazada korkulan olmadı

Yeniakit Publisher
2023-07-11 15:48:00 -
Feci kazada korkulan olmadı

Amasya’da otomobil takla atarak karşı şeride geçti. Feci kazada kimsenin hayatını kaybetmemesi yüreklere su serpti.

Kaza, Dutluk köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya istikametinden Taşova yönüne giden otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedince orta refüje çarparak takla atıp karşı şeride geçti.

Otomobil yaklaşık 60 metre sürüklendikten sonra durdu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde bulunan 4 kişiden 88 yaşındaki adam yaralandı. Yaralı, ambulansla Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldıktan sonra Amasya Sabuncuoğlu Şereffeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'te zincirleme trafik kazası
Karabük'te zincirleme trafik kazası

Yerel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Karabük'te zincirleme trafik kazası

Konya'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Konya'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Yerel

Konya'daki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Erzincan’da trafik kazası: 3 yaralı
Erzincan’da trafik kazası: 3 yaralı

Yerel

Erzincan’da trafik kazası: 3 yaralı

Yalova’da 3 araçlı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Yalova’da 3 araçlı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Yerel

Yalova’da 3 araçlı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23