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Yerel Feci kazada 8 aylık bebek hayatını kaybetti
Yerel

Feci kazada 8 aylık bebek hayatını kaybetti

Siverek-Diyarbakır karayolunda takla atan araçtaki 8 aylık bebek yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 10:53:00 -
Feci kazada 8 aylık bebek hayatını kaybetti

Kaza, sabah saatlerinde Siverek-Diyarbakır karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 07 AHZ 749 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı.

Kazada aynı aileden oldukları öğrenilen sürücü Nurettin Toprak ile Amine, Abdülaziz, Aleyna, Ayşe ve Arya Line Toprak yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada ağır yaralanan 8 aylık Aleyna Toprak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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