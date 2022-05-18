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Yerel Feci kaza! Ölüler ve yaralılar var
Yerel

Feci kaza! Ölüler ve yaralılar var

Tokat'ta bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 11:21:00 -
Feci kaza! Ölüler ve yaralılar var

Tokat'ta su arıtma tesisinde çalışan işçilerin taşındığı minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Tokat-Niksar yolunun Gökdere köyü yakınlarında meydana geldi. Tokat'tan Niksar yönüne giden ve su arıtma tesisinde çalışan işçileri taşıyan Salih Saka yönetimindeki 60 AAN 064 plakalı minibüs, kavşaktan ana yola çıkış yapan Ahmet Öztük'ün kullandığı 60 DG 245 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada minibüsteki Mesut Öjbe (54) ve Serhat Altay (24) yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Ahmet Öztürk ve minibüs sürücüsü Salih Saka'nın da aralarında bulunduğu 12 kişi ise yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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