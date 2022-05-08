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Yerel Feci kaza! Ölüler ve yaralılar var
Yerel

Feci kaza! Ölüler ve yaralılar var

Amasya'da bir minibüs, yol kenarında duran pikaba çarptı. Feci kazada sürücünün eşi ve kayınvalidesi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 14:45:00 -

Özkan Kiraz'ın kullandığı minibüs Otogar Kavşağı'nda emniyet şeridinde duran Gökhan Fidan idaresindeki pikaba arkadan çarptı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Feci kazada sürücünün eşi Hatice Kiraz ve kayınvalidesi Dürdane Argun olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Ağır yaralanan sürücü ile aynı araçtaki kızı Sudenaz Kiraz, Nagihan Kiraz, Nurbanu Kiraz, Mustafa Argun ve Emine Argun ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Cenazeler yapılan incelemenin ardından cenaze aracına konularak hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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