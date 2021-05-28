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Yerel Feci kaza: Emniyet şeridinde duran araca arkadan çarptı
Yerel

Feci kaza: Emniyet şeridinde duran araca arkadan çarptı

Cevizlibağ'da bire motosiklet sürücüsü, arızalandığı için emniyet şeridinde bekleyen araca arkadan çarptı. Olayda motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 09:45:00 -
Feci kaza: Emniyet şeridinde duran araca arkadan çarptı

Kaza, D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fırat Ustaoğlu hakimiyetindeki 27 RY 450 plakalı otomobil yolda seyir halindeyken arıza yaptı. Otomobil sürücüsü Ustaoğlu, aracını emniyet şeridine çekerek dörtlülerini yaktı. İddiaya göre Emniyet şeridinden hızla gelen Halis Demir, 34 BPA 242 plakalı motosikletiyle duran otomobili görmeyerek arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken otomobil sürücüsünde ufak sıyrıklar oluştu.

Trafikte seyir halindeki motosiklet sürücüleri kazayı görür görmez yardıma koştu. Sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Halis Demir, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Demir’in hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken olay yerinde incelemelerini gerçekleştiren polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Aracının arıza yaptığını ifade eden Fırat Ustaoğlu, “Emniyet şeridine aldım. Dörtlülerimi yaktım. Ne olduğuna bakmak için aşağı inmemle beraber bir çatırtı koptu. Bir baktım. Arkadaş ön tarafa düştü. Ben de olayın şokundayım. Ne olduğunu anlamış değilim. Yüzümü bir yere vurdum. Motorcunun sanırım burnu kırıldı. Kan geliyordu ama kendinde değildi. Ambulans aldı, götürdü. Araç da motor da önemli değil, inşallah kurtulur bir an evvel. Aklım onda şu anda” dedi.

Kaza anını anlatan bir başka motosikletli Gazi Çağlar, “Ben sağ taraftan takip ediyordum. Birden beni sollayınca göremedim. Araba burada duruyordu. Arabanın burada olduğunu fark edemedi. Birden çok fena vurdu” diye konuştu.

Olay yerine yardıma koşan motosiklet sürücülerinden Onur Çakar, “Motosiklet çok hızlı geliyormuş. Araba da sağ şeritte beklemek için durmuş. O anda kaza olmuş. Üstünden fırlamış diye duydum. Motosiklet hızlı geldiği için arkadan çarpmış. Şu anda da ambulansla götürdüler. Durumu kritik diyorlar” şeklinde konuştu.

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