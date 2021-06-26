  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Çaykur Rizespor'da yeni başkan belli oldu
Velilerin tezahüratına kayıtsız kalınmadı! Geç kalan öğrenci sınava alındı
Rusya şokta! Kötü haber verildi
ABD savaş gemisi Boğaz'dan geçti
Yerel Feci kaza! 3 kişi öldü 2 kişi yaralandı
Yerel

Feci kaza! 3 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 13:38:00 -
Feci kaza! 3 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Bursa'da İlker Mutlu (24) yönetimindeki otomobil, İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yol kenarındaki beton direğe çarptı.

Otomobilde bulunan Anvarbek Tairov (20) ve Gülmira Tipi (17) kaza yerinde, Emine Tipi (18) ise kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Hurdaya dönen araçta sıkışarak yaralanan sürücü Mutlu ile Feride Tipi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

 Sağlık görevlilerince aynı hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kamera kayıtlarında otomobilin yolun sağındaki direğe çarptığı görülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay