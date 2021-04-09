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Spor Fazıl Say isim vermeden Ali Koç'a patladı
Spor

Fazıl Say isim vermeden Ali Koç'a patladı

Fazıl Say, Fenerbahçe'nin deplasmanda Malatyaspor ile 1-2 berabere kaldığı karşılaşma sonrası isim vermeden Ali Koç'a ve takıma yüklendi.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 13:53:00 - 2021-04-09 13:55:20
Fazıl Say isim vermeden Ali Koç'a patladı

Yeni bir vizyon vaadi ile Aziz Yıldırım'dan koltuğu devralan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hayal kırıklığı olmaya devam ediyor. Dün Malatyaspor ile karşılaşan sarı lacivertliler karşılaşmadan beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.

Fazıl Say patladı

Karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Fazıl Say, isim vermeden Ali Koç'a yükelndi. Maçın sonucuna tepki gösteren Say, "Kaç milyon Fenerbahçeliyiz dostlar? Kaç yıllık çile bbu siz söyleyin? Ruhsuzluk, vizyonsuzluk inançsızlık ve hatta yeteneksizlik! Ne bu? Ve bu çile niye seyredilsin ki?" ifadelerini kullandı. Say'ın "Ali Koç gibi bir adamın ,futbolu bırakalı 6 ay olmuş bir adamı hoca yapması akıl alır gibi degil .bu kadar bilimden uzak bu kadar akıl dan uzak ,vizyonsuz .bu nasıl bir sınav!" şeklindeki bir paylaşımı da retweetlediği dikkat çekti.

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