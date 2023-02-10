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Gündem Fay hattının geçtiği alandan korkunç görüntüler! Yer ortadan ikiye ayrıldı
Gündem

Fay hattının geçtiği alandan korkunç görüntüler! Yer ortadan ikiye ayrıldı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremden etkilenen Gaziantep'te fay hattının ortadan yarıldığı korkunç görüntüler görenleri hayrete düşürdü.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 23:57:00 - 2023-02-11 00:01:01

 Yeniakit.com.tr 

Kahramanmaraş merkezli depremler, 10 ilde yıkıcı etki gösterdi.

Depremden etkilenen illerden birisi de Gaziantep oldu. Gaziantep'te fay hattının geçtiği alanın korkunç görüntüsü paylaşıldı.

Görüntülerde, yerin ortadan ikiye ayrıldığı bölgeler görenleri hayrete düşürdü.

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