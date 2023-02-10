Fay hattının geçtiği alandan korkunç görüntüler! Yer ortadan ikiye ayrıldı
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremden etkilenen Gaziantep'te fay hattının ortadan yarıldığı korkunç görüntüler görenleri hayrete düşürdü.
Yeniakit.com.tr
Kahramanmaraş merkezli depremler, 10 ilde yıkıcı etki gösterdi.
Depremden etkilenen illerden birisi de Gaziantep oldu. Gaziantep'te fay hattının geçtiği alanın korkunç görüntüsü paylaşıldı.
Görüntülerde, yerin ortadan ikiye ayrıldığı bölgeler görenleri hayrete düşürdü.