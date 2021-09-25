  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Fatih'te ahşap otel binasında çıkan yangın söndürüldü
Gündem

Fatih'te ahşap otel binasında çıkan yangın söndürüldü

Fatih'te otel olarak kullanılan 2 katlı ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 07:50:00 -
Fatih'te ahşap otel binasında çıkan yangın söndürüldü

Alınan bilgiye göre, Hoca Gıyasettin Mahallesi Tavanlı Çeşme Sokak'taki bir otelin çatısında elektrikten kaynaklı yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otel müşterilerini tahliye ederek yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Bu arada, yangın nedeniyle bavullarıyla dışarıya çıkan turistler, olayı cep telefonuyla görüntüledi.

Yangın nedeniyle otelde hasar oluştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay