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Yerel Fatih'te 3 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı
Yerel

Fatih'te 3 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı

Fatih'te 3 katlı metruk bir binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Yeniakit Publisher
2023-03-17 08:16:00 -
Fatih'te 3 katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı

Yangın, Fatih Süleymaniye Mahallesinde saat 01.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Fetva Yokuşu Sokakta 3 katlı metruk binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan binanın çatısına müdahale etti. Polis ekipleri  çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi.  İtfaiye erlerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. 

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. 

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