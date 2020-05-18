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Fatih Tezcan'dan çarpıcı iddia: Hiçbir vatansever 30 Ağustos'a kadar rahat uyumasın

Yazar Fatih Tezcan, çarpıcı bir iddiada bulunarak "Bu ülkede hiçbir vatansever, 30 Ağustos 2020 tarihine kadar rahat uyumasın, herkes müteyakkız olsun. Ben şimdilik bu kadar söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 17:56:00 - 2020-05-18 18:01:26
Fatih Tezcan'dan çarpıcı iddia: Hiçbir vatansever 30 Ağustos'a kadar rahat uyumasın

Yazar Fatih Tezcan, sosyal medya hesabından çarpıcı bir iddiada bulundu.

Tezcan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu ülkede hiçbir vatansever, 30 Ağustos 2020 tarihine kadar rahat uyumasın, herkes müteyakkız olsun. Ben şimdilik bu kadar söylüyorum. Fazlası gereksiz polemikler oluşturur, farklı açılardan bakıldığında tehlikeli gündemlere sebep olur. Sürecin ciddiyetinin farkında olalım yeter." ifadelerini kullandı.

İşte Tezcan'ın o tweeti:

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