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Fatih Terim’in sözleşmesi uzatıldı

Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim ile 2+3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

09 Temmuz 2019 Salı 09:21
Fatih Terim’in sözleşmesi uzatıldı

Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim ile 2+3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, sarı-kırmızılılardan yıllık 18 milyon TL kazanacak.


Galatasaray’ın konuya ilişkin KAP’a yaptığı açıklama şöyle:


""16.10.2018 tarihli açıklamamızda belirttiğimiz üzere Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim ile imzalanan sözleşmemizin içerdiği şartlar ve meblağların detayı aşağıdaki gibi belirlenmiştir.


Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında, Şirketimiz tarafından Teknik Direktöre ödenecek sezonluk ücret, 18.000.000 TL (on sekiz milyon Türk Lirası) dir.


Tarafların karşılıklı olarak mutabık kalması halinde ve ücretleri taraflarca kararlaştırılmak suretiyle 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için sözleşme uzatma opsiyonu bulunmaktadır."

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 09:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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