Fatih Terim'den futbolculara uyarı: Dizleri titrer

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe ile oynayacakları derbi maça hazırladığı futbolcularını 'erken gol' konusunda ikaz etti.

Takımı hem taktik hem de psikolojik olarak Fenerbahçe derbisine hazırlayan Terim talebelerine ilk 45 dakikada fişi çekme talimatı verdi.

Terim, bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova maçlarında orta sahayı Taylan, Berkan ve Cicaldau'dan kurarak savunma güvenliğini ön planda tuttu.

Derbide orta sahayı Berkan ve Cicaldau'dan oluşturacak Terim, hücumcu bir 11 hazırlıyor.

Başarılı çalıştırıcı, 'Rakibimiz baskı altında. 50 bin taraftarımızla hızlı başlamalıyız. Erken bir gol bulursak, dizleri titrer. Oyunun ilk bölümü çok önemli' diyor.

Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ilk kez rakip olacak. Pazar günkü müsabaka ile birlikte Terim kariyerindeki 33. Fenerbahçe derbisine çıkacak. Pereira ise Galatasaray'a karşı 4. derbisinde mücadele edecek. İki hoca saha kenarında taktikleriyle birbirine üstünlük kurmaya çalışacak.

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