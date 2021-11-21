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Spor Fatih Terim niye kırmızı kart gördü? Fatih Terim kaç maç ceza alır?
Spor

Fatih Terim niye kırmızı kart gördü? Fatih Terim kaç maç ceza alır?

Fatih Terim neden kırmızı kart gördü? Süper Lig’in 13. Haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti. Maçın 90+6.dakikasında Fatih Terim kırmızı kart gördü. Peki, neden Fatih Terim kırmızı kart gördü?

Yeniakit Publisher
2021-11-21 21:32:00 -
Fatih Terim niye kırmızı kart gördü? Fatih Terim kaç maç ceza alır?

Süper Lig’in 13.haftasında nefeslerin tutulduğu bir derbi oynandı. Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti. Maçın 90+6.dakikasında Galatasaray Teknik direktörü Fatih Terim kırmızı kart gördü. Peki, Terim kaç hafta yok?

Fatih Terim niye kırmızı kart gördü? Fatih Terim kaç maç ceza alır?

90+6.dakikada Fenerbahçe'nin attığı ikinci golün ardından Halil Umut Meler'e sert itirazlarda bulunan Fatih Terim, ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla tribüne gönderildi. Terim gelecek hafta takımının başında sahaya çıkamayacak. Galatasaray ligin 14.haftasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

 

Galatasaray-Fenerbahçe maç sonucu | Derbi kaç kaç bitti?
Galatasaray-Fenerbahçe maç sonucu | Derbi kaç kaç bitti?

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Galatasaray-Fenerbahçe maç sonucu | Derbi kaç kaç bitti?

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