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Spor Fatih Terim isyan etti
Spor

Fatih Terim isyan etti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçının hakemi Ali Palabıyık'ın kararlarına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 22:44:00 -
Fatih Terim isyan etti

Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın galibiyet özlemi üç maça yükseldi. Sarı-kırmızılılarda cezalı olan teknik direktör Fatih Terim ve Ümit Davala mücadeleyi tribünden takip etti.

Tecrübeli teknik adam, maçın hakemi Ali Palabıyık'ın kararlarına tepki gösterdi.

Maçın 78. dakikasında Donk, Sobiech'e faul yaptı. VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen Ali Palabıyık, Ryan Donk'un Sobiech'e müdahalesi nedeniyle Hollandalı futbolcuya kırmızı kart gösterdi.

86. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Pozisyonun ardından Fatih Karagümrük'ten Balkovec kırmızı kart gördü. VAR ikazı sonrasında kırmızı kart ve penaltı kararı iptal edildi.

Ligdeki son iki maçında Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor'a kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük ile de berabere kalarak son üç haftada 8 puan kaybetti.

Galatasaray bu sonuçla puanını 62'ye, Fatih Karagümrük de 49'a yükseltti.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

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