Fatih Terim Galatasaray başkanı adayı olacak mı? Fatih Terim Galatasaray başkanı adayı olabilir mi?

Fatih Terim Galatasaray başkanı adayı olabilir mi? Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurulunda Başkan Burak Elmas yönetiminin faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. Eski başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin faaliyetleri hem mali hem de idari yönden ibra edildi. Cengiz döneminin idari faaliyetleri için verilen oyların 918'i ibra edilme, 421'i ise ibra edilmeme yönünde çıktı.

Kullanılan oyların 32'si çekimser, biri de geçersiz sayıldı. Mustafa Cengiz yönetiminin mali ibrası için de kullanılan oyların 958'i lehte, 377'si ise aleyhte verildi. Bu oylamada 36 çekimser, 4 de geçersiz oy çıktı. Galatasaray'da seçime gidilme zorunluluğunun doğmasının ardından yeni başkanın kim olacağı merak ediliyor.

Fatih Terim Galatasaray başkan adayı olacak mı?

Fatih Terim'in başkan adaylığı da gündeme gelebilir fakat Terim'in Sarı-Kırmızılılarda teknik adam olarak göreve devam etmek istediği yakın zamanda basında yer almıştı. Gündemdeki muhtemel başkan adaylarından Dursun Özbek ve Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim'le çalışmaya en yakın isimler.

Galatasaray'ın eski yöneticisi Epözdemir'in Habertürk ekranlarındaki Fatih Terim’in başkan adaylığı konusunda şu açıkmayı yaptı: Adaylık Fatih Hoca'nın takdiri. İki gün önce telefonda konuştum, genel kurlua gelip gelmeyeceği hakkında konuştuk. Fatih Terim Türk futbolunun en büyük isimlerinden biri. Her görevi yapabilecek kalitede bir insan. Nerede isterse o işte başarılı olabilir ama adaylık kendisinin kararıdır.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 10 Ocak’ta başkan Burak Elmas ile yaptığı görüşmenin ardından görevinden ayrılmıştı. Terim'den sonra GS teknik hocalığına Domenec Torrent getirilmişti. Sarı kırmızı kulüp başkanlığı için kulislerde konuşulan isimler şunlar:

Ünal Aysal

Abdurrahim Albayrak

Dursun Özbek

Metin Öztürk

Eşref Hamamcıoğlu