Fatih Terim çok istemişti! O günler gündeme bomba gibi düştü...

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelen Galatasaray, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Sarı - kırmızılıların 2018 yılında peşinde olduğu ve neredeyse imza attıracağı Giannelli Imbula, 1. Lig takımlarından Tuzlaspor'un yolunu tuttu. Tuzlaspor, bugüne kadar bonservisine 51 milyon euro ödenmiş olan olan Imbula ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

1. Lig’de mücadele eden Tuzlaspor, takımın başına Özcan Bizati’nin getirilmesinin ardından transfer çalışmalarına hız verdi. İstanbul ekibi, iki oyuncuyu renklerine bağladı. Mavi-beyazlılar, Ozan Papaker ile kiralık olarak, Giannelli Imbula ile de 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Tuzlaspor’un, Boluspor’dan satın alma opsiyonu ile kiraladığı 26 yaşındaki santrfor Ozan Papaker, bu sezon 11 maça çıktı. Papaker, bu müsabakalarda 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Son olarak Portekiz Ligi'nde Portimonense SC forması giyen Imbula, 14 maçta forma giyerken gol veya asist katkısı sağlayamadı. Ön libero ve merkez orta sahada görev yapabilen 30 yaşındaki oyuncuya, geçmiş dönemdeki transferlerinde bonservis bedeli olarak toplam 51 milyon euro ödendi.

Kariyerinin başlarında Guingamp'tan Marsilya'ya 3 milyon Euro'ya transfer olan Imbula, 2015'te 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Porto'ya imza atmıştı. portekiz'den sonraki durağı 16 milyon Euro'ya Stoke City olmuştu.

Tuzlaspor'un yeni transferi Giannelli Imbula, 2018 yılında Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Menajeri Türkiye'ye kadar gelen ve görüşmelerini burada sürdüren Imbula, dönemin teknik direktörü Fatih Terim'in özel olarak istediği isimler arasında yer alıyordu.