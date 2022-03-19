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Gündem Fatih Sondaj Gemisi bölgede!
Gündem

Fatih Sondaj Gemisi bölgede!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 16 Şubat'ta Fatih Sondaj Gemisi'nin Sakarya sahasında Karadeniz'deki 3'üncü arama sondajına başladığını duyurmuştu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Fatih Sondaj Gemisi'nin Gökçebey-1 kuyusunda olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 00:31:00 -
Fatih Sondaj Gemisi bölgede!

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Fatih Sondaj Gemisi'nin Gökçebey-1 kuyusunda olduğunu bildirdi.

Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki yeni arama kuyusu Gökçebey-1'de." ifadesi kullanıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 16 Şubat'ta Fatih Sondaj Gemisi'nin Sakarya sahasında Karadeniz'deki 3'üncü arama sondajına başladığını duyurmuştu. Fatih Sondaj Gemisi, bugüne kadar Karadeniz'de toplam 540 milyar metreküp doğal gaz keşfetti. Türkiye, denizlerde hidrokarbon aramalarına Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemileriyle devam ediyor.

 

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