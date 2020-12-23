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Gündem Fatih Portakal, Selahattin Demirtaş'ın avukatlığına soyundu!
Gündem

Fatih Portakal, Selahattin Demirtaş'ın avukatlığına soyundu!

Fatih Portakal, AİHM'in Selahattin Demirtaş hakkındaki kararından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bizi bağlamaz' yorumunu değerlendirerek Demirtaş'ın avukatlığına soyundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 20:41:00 - 2020-12-23 20:45:48
Fatih Portakal, Selahattin Demirtaş'ın avukatlığına soyundu!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 'Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı' çağrısını değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendi adamlarını koruyorlar. Bu karar bizi bağlamaz." dedi. Erdoğan'ın AİHM’in Demirtaş’la ilgili hak ihlali kararına ilişkin bu çok net cevabını sosyal medyada değerlendiren Fox Tv eski sunucusu Fatih Portakal, Demirtaş'ın avukatlığına soyundu: "Aslında Türkiye'yi bal gibi de bağlar."

'Mart ayı yaptırımları bu davalar üzerinden verilebilir'

Sosyal medyada AİHM ve Demirtaş çığırtkanlığı yapan Portakal şunları söyledi:

"Önümüzdeki günlerde sadece şurada Cumhurbaşkanının iç hukuk tespiti var. O iç hukuktan dolayı belki bizi bağlamaz diyor. Yani iç yargı mekanizması henüz tüketilmedi. Onu kastediyorsa belki bizi bağlamaz diyordur ama neticede Türkiye'yi bağlayan bir karardan bahsediyoruz, AİHM'in kararını. Gerek AİHM, gerek AB Komisyonu Demirtaş ve Kavala davalarını dikkatle izliyor. Mart ayında olası yaptırımlar belki de bu davalar üzerinden de verilebilir."

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