Fatih Karagümrük, Galatasaray'ın konuğu olacak
Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 34. haftasında yarın Galatasaray'la rakip sahada karşılaşacak.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
Ligin geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 48 puanla 8. sırada bulunuyor.
Ligde 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyeti olan Galatasaray ise 61 puanla 3. sırada yer alıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı.