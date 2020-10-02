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Spor Fatih Karagümrük, Fenerbahçe deplasmanında
Spor

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe deplasmanında

Kırmızı-siyahlı takım, Süper Lig'in 4. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

Yeniakit Publisher
2020-10-02 11:55:11 -
Fatih Karagümrük, Fenerbahçe deplasmanında

İSTANBUL (AA) - Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Sezona iyi başlayan Fatih Karagümrük, ligin geride kalan bölümünde aldığı 2 galibiyet ve bir beraberlik sonucunda 7 puan topladı.

Kırmızı-siyahlı takım, ligde oynadığı maçlarda Yeni Malatyaspor ve Medipol Başakşehir'i mağlup ederken, Gaziantep FK ile berabere kaldı.

Fenerbahçe ise ligde bir galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda hanesine 5 puan yazdırdı.


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