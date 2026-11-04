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Aktüel Fatih Kalender Hocaefendi’nin annesi son yolculuğuna uğurlandı
Aktüel

Fatih Kalender Hocaefendi’nin annesi son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Fatih Kalender Hocaefendi’nin annesi son yolculuğuna uğurlandı

HAYDER Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Kalender Hocaefendi’nin vefat eden annesi için cenaze namazı bugün öğle namazının ardından Fatih Camii’nde kılındı.

Hoca Ahmet Yesevi Derneği (HAYDER) HAYDER Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Kalender Hocaefendi’nin annesi hayatını kaybetti. Merhumenin cenaze namazı bugün öğle namazının ardından Fatih Camii’nde kılınırken, vefatın ardından taziye mesajları da yayımlandı.

HAYDER’den başsağlığı mesajı

HAYDER tarafından yapılan açıklamada, “Merhumeye Allah’tan rahmet diliyor; hocamıza, ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyoruz. Mekânı cennet, makamı âli olsun” ifadelerine yer verildi.

Nuri karahasanoğlu'ndan taziye mesajı

Nuri Karahasanoğlu da Fatih Kalender Hocaefendi’nin annesinin vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

Mesajında, “Hayder Yönetim Kurulu Üyesi kıymetli Fatih Kalender Hocaefendi’nin muhtereme validesinin vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Merhumeye Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, Fatih Kalender Hocaefendiye, ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ederim.” ifadelerine yer verdi.

 

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