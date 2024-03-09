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Ekonomi Fast food zinciri anlaşmayı iptal etti! Türkiye'nin ünlü et firması dayanamadı, maalesef iflas etti
Ekonomi

Fast food zinciri anlaşmayı iptal etti! Türkiye'nin ünlü et firması dayanamadı, maalesef iflas etti

Yeniakit Publisher
2024-03-09 12:30:00 -
Fast food zinciri anlaşmayı iptal etti! Türkiye'nin ünlü et firması dayanamadı, maalesef iflas etti

Küresel ekonomik kriz etkisini artırırken konkordato ve iflaslar son dönemde arttı. Bu kez ünlü Türk et firması iflas etti.

Türkiye'de kırmızı et sektöründe faaliyet gösteren ve sektörün lider firmalarından biri konumunda yer alan , Hacıince Et iflas etti.

Son yıllarda artan konkordato talepleri ve iflas istemlerine bir yenisi daha eklendi.

Türkiye'de et sektöründe faaliyet gösteren 74 yıllık Hacıince Et firması artan ekonomik baskıları daha fazla kaldıramadı. 41 milyon dolarlık yatırımlarla dev yatırımlar alan firma mahkemeye başvurarak konkordato ilan etmişti.

Hacıince Et firmasının konkordato talebini değerlendiren mahkeme 2 Haziran 2023'te şirket ve sahipleri için tedbir kararı uygulamıştı. Söz konusu tedbir kararı üç ay daha geçerli olacak.

Öte yandan , Hacıince; Dim ve Al-Et markaları ile üretim yapıyordu. Söz konusu şirketin ekonomik bilançosunun kötüye gitmesinin nedeni olarak ise Türkiye'de hizmet veren bir fast food zinciri ile olan sözleşmesinin sona ermesinin olduğu iddia ediliyor.
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Markanın ikinci kuşak temsilcisi Ahmet Hacıince de Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin de başkanı konumunda yer alıyordu.

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