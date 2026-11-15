Faşistler Almanya’da ortaya çıktı! Müslüman aileye karşı ‘domuz’luk

TAHSİN HAN

Avrupa’nın göbeğinde tırmanan İslam düşmanlığı ve ırkçılık, Almanya’da Müslümanların can güvenliğini ve huzurunu tehdit eden alçakça provokasyonlarla yeni bir boyuta taşındı. Başkent Berlin’in Lankwitz semtinde yaşayan Afganistan kökenli yedi kişilik Müslüman bir ailenin kapısına kesilmiş domuz başı bırakılması, ülkedeki yabancı düşmanlığının geldiği ürkütücü noktayı gözler önüne serdi. Kasım ayının ilk haftasında yaşanan bu çirkin saldırı, kendi evlerinde bile güvende hissedemeyen aileyi ve özellikle çocukları derin bir korkuya sürükledi.

ÇOCUKLAR KORKUDAN DIŞARI ÇIKAMIYOR

Apartmanda ikamet eden tek Müslüman aile olduklarını vurgulayan mağdurlar, İslam dininde haram kabul edilen domuzun kapılarına bırakılmasının sıradan bir vaka değil, doğrudan inançlarına yönelik planlı bir aşağılama ve tehdit eylemi olduğunu belirtti. Almanca yayın yapan Amal News’e konuşan aile üyeleri, saldırının ardından çocukların korkudan dışarı dahi çıkmak istemediğini ifade etti. 2016 yılında Afganistan’dan Almanya’ya gelen ailenin 16 yaşındaki oğlu da faillerin Müslüman kimliklerini bilerek hedef seçtiğini vurguladı. Berliner Morgenpost gazetesinin aktardığına göre, evsizlere yönelik yardım çalışmalarıyla tanınan ve bu faaliyetleri nedeniyle sosyal medyada hedef gösterilen gencin toplumsal dayanışma çabalarının dahi ırkçı çevrelerin nefretini durdurmaya yetmediği görüldü.

ALMAN POLİSİNİN AYMAZ TAVRI

Her fırsatta insan hakları ve özgürlükler konusunda dünyaya ders vermeye kalkan Alman makamlarının bu açık nefret suçu karşısındaki tutumu ise tepki çekti. Berlin polisi olayı doğrulayıp dosyayı Devlet Güvenlik Birimine devretse de saldırının “İslam karşıtı olup olmadığının henüz belirlenemediği” yönündeki açıklamalar, ülkedeki kurumsal duyarsızlığı ve ırkçı saldırıları hafife alma eğilimini bir kez daha ortaya koydu. Faillerin hâlâ tespit edilemediği olayda aile, saldırının açık bir nefret suçu kapsamında soruşturulmasını, bölgede polis devriyelerinin artırılmasını ve güvenlik kameraları kurulmasını talep ediyor.

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