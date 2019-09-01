Faizsiz emekli kredi veriliyor mu? Emekli faizsiz krediyi kim veriyor?

Emekli faizsiz kredi verilmeye başladı mı? Emekli faizsiz kredi veriliyor mu? Emekli faizsiz kredi veren banka var mı? SSK faizsiz emekli kredisi veriyor mu? SSK ve Bağ-Kur emeklileri, kredi ve avans ihtiyaçlarını karşılamak için faize bulaşmadan temin etmek istiyor. Pek çok banka, emeklileri faiz bataklığına çekmek için krediler, avanslar, promosyonlar verse de faizin haram olduğunu bilen vatandaşlar bu bataklığa düşmek istemiyor. Faize bulaşmak istemeyen emeklilerin umudu SGK’nın vereceği faizsiz kredi ve avans başvurusu olmakta.

Emekliye faizsiz kredi yürürlüğe girdi mi?

SSK ve Bağkur emeklilerine faizsiz kredi ve avans verilmesiyle ilgili konu da hala gündemde. Buna göre; SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvurarak 3 maaş avans ve 10 maaş kredi başvurusu yapabilecek. Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Bu para daha sonrasında maaştan taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak. Ancak uygulama henüz yürürlüğe girmedi.