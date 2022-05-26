Faizin saati tutulması ne demek? TCMB faizi sabit tutması ne anlama geliyor?

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) beklendiği gibi politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu. TCMB, Eylül ayında faiz indirimi sürecine başlamış ve 4 PPK toplantısında arka arkaya alınan kararlarla politika faizi yüzde 19'dan yüzde 14'e indirilmişti. Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar kurunun hareket yönü merak ediliyordu. 26 Mayıs'ta TCMB'nin açıkladığı mayıs ayı faiz kararından sonra dolar kuru Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 16,37 seviyelerinde seyrediyor. Euro/TL ise 17,68'den işlem görüyor. 4 Mayıs'tan bu yana dolar/TL'de yükseliş yüzde 10'u bulurken, yılbaşından bu yana ise dolar/TL yüzde 20'nin üzerinde yükseliş yaşadı.

Faiz oranı sabit kalırsa ne olur?

Faiz sabit tutulursa: Mevcut kur faiz düşecek beklentisi ile satın alındığından dövizdeki gerileme sınırlı olacaktır. Merkez Bankası faizi sabit tutarsa; piyasanın sakinleşeceği beklenilir ve doların aşağı yönlü bir hareket edeceği tahmin edilir.

Merkez Bankası faiz kararı nasıl etkiler?

Merkez Bankaları faiz oranlarını değiştirerek piyasadaki para arzını genişletir veya daraltabilir. Paranın arzı ne yönde değişirse değişsin mutlak surette değerine etki yapar.

Merkez Bankası faizi düşürürse ne olur?

Merkez Bankası (TCMB) faizi düşürürse; doların seviyelerinden yukarı yönlü hareket edeceği beklenilir. Merkez Bankası faizi indirirse banka kredi faizleri de düşüşe geçer. Banka faizlerinin düşmesi demek vatandaşın daha kolay ve daha az maliyetli kredi çekmesine neden olur. Faizlerin düşmesi yatırımın artması, ekonomideki çarkların daha sağlıklı dönmesine neden olur. Faiz düşünce tüketim artar ve tasarruf azalır. Ekonomi çarkını döndüren birey sayısı ve piyasada dolaşan para miktarı artar. Bu da yeni iş ve istihdam olarak ortaya çıkar.

Merkez Bankası faizi artırırsa ne olur?

Merkez Bankası faizi artırırsa; doların aşağı yönlü hareket edeceği beklenilir.