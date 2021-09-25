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Gündem Fahrettin Koca iyi haberi az önce duyurdu
Gündem

Fahrettin Koca iyi haberi az önce duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüse karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında dünyada 7. sıraya yükseldiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 18:03:00 -
Fahrettin Koca iyi haberi az önce duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19’a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında Türkiye'nin dünyada 7. sıraya yükseldiğini açıkladı.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Türkiye dünya genelinde aşılamada Almanya'yı geride bırakarak 7. sıraya yükseldi.

Twitter hesabından tablo paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Covid-19’a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında, nüfusu bize yakın ve aşı üreticisi olan Almanya’yı da geride bıraktık. Tüm dünyada 7. sıradayız. Türkiye’den önceki ilk 6 sırada, aşı üreticisi Çin ve ABD ile çok yüksek nüfuslu ülkeler var.'' ifadelerini kullandı.

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