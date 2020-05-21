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Fahrettin Altun'dan 'provokasyon' açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İzmir'de alçak bir sabotajla camilerden müzik çalınmasıyla ilgili açıklama yaptı. Altun, saldırının kabul edilemez olduğunu bildirerek "Bu olay basit bir provakasyonun çok ötesinde, milletimizin kutsallarıyla savaş halinde olan bir zihniyetin yeniden filizlenme çabalarıdır." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 23:35:00 -
Fahrettin Altun'dan 'provokasyon' açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İzmir'de alçak bir sabotajla camilerden Çav Bella ve Selda Bağcan türküsü çalınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Altun, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"İzmir’de camilerimizin ses sisteminin sabote edilerek minarelerden müzik dinletilmesi kabul edilemez bir saldırıdır. Bu olay basit bir provakasyonun çok ötesinde, milletimizin kutsallarıyla savaş halinde olan bir zihniyetin yeniden filizlenme çabalarıdır.

Dört bir yanı şehit kanlarıyla sulanmış, Ezan-ı Muhammedî’nin dinmemesi için nice canların toprağa düştüğü aziz vatanımızın semalarından gönüllerimizi huzura erdiren bu ulvî ses hiçbir zaman dinmeyecektir.

Dinimize, ezanımıza, kutsalımıza yapılan bu saldırılara karşı bazı kesimlerin sessiz kalmaları da oldukça manidardır. Kendi toplumunun dinine, inancına ve kutsalına sahip çıkmaktan imtina edenler, tarihin sayfalarında daima utançla hatırlanmışlardır. Zira, sükut ikrardan gelir."

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