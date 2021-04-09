Fahrettin Altun'dan kararlı mesaj: En kısa sürede...
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Siirt'in Eruh ilçesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem için başsağlığı mesajı yayınladı. Altun, terör örgütü PKK'nın kökünün en kısa sürede kazınacağını bildirdi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Siirt'in Eruh ilçesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem için başsağlığı mesajı yayınladı.
Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Siirt Eruh’ta Eren-6 Operasyonu’nda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan kahraman askerimiz Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.
Hain terör örgütü PKK’nın kökünü en kısa sürede kazıyacağız. Terörün içerideki ve dışarıdaki destekçilerinden de aziz şehitlerimizin hesabını tek tek soracağız. Milletimizin desteği ve duasıyla terör örgütleriyle olan mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."