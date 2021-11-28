  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Fahrettin Altun’dan Bursa’daki kazaya ilişkin açıklama
Gündem

Fahrettin Altun’dan Bursa’daki kazaya ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bursa'da trafik kazasında vefat eden gençler Kağan Talip Tığlı, Muratcan Kaya, Yusuf Taha Göktaş ve Tarık Kesekçi için mesaj yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 09:36:00 -
Fahrettin Altun’dan Bursa’daki kazaya ilişkin açıklama

Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kağan, Muratcan, Tarık ve Yusuf Taha… Bu ülkeye ve insanlığa dair hayalleri olan ve hayallerini gerçekleştirmek için koşturan pırlanta gibi gençler. Vefat haberleri hepimizin yüreğini yaktı. Kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyorum." ifadesini kullandı.

Dört genç, İstanbul Genç İHH'nin liselilere yönelik düzenlediği teknoloji kampına giderken, Bursa'da geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'ye soğuk duş! Türkiye için F-35'e alternatif olabilir
Gündem

ABD'ye soğuk duş! Türkiye için F-35'e alternatif olabilir

Çin, beşinci nesil J-31 savaş uçağının küresel pazarda ABD yapımı F-35 ile rekabet edebileceğini iddia etti. Öte yandan F-35'e düşük maliyet..
Okul idaresi tarafından belirlendiği iddia edildi! AÖF sınavı öncesi emanetçilerden resmen 'soygun'!
Gündem

Okul idaresi tarafından belirlendiği iddia edildi! AÖF sınavı öncesi emanetçilerden resmen 'soygun'!

AÖF sınavlarına akın eden binlerce öğrenci, şoke eden bir fırsatçılıkla karşılaştı. Okula gittiklerinde sınava girmeden önce, okul kantini ..
Bakan Koca'dan, gurbetteki Türkleri tahkir eden Akşener'e tepki!
Siyaset

Bakan Koca'dan, gurbetteki Türkleri tahkir eden Akşener'e tepki!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yurt dışında yaşayan 5 milyon Türk vatandaşı için, DSÖ'ye sunduğu, "..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay