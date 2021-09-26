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Ekonomi Fahiş fiyatla mücadelede yeni dönem!
Ekonomi

Fahiş fiyatla mücadelede yeni dönem!

Gıdada fahiş fiyatın önüne geçmek için denetimler sıkılaştırılırken hallere dijital takip sistemi getirilerek ürünlerin tarladan raflara gelinceye kadar her aşaması takip edilecek.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 16:22:00 - 2021-09-26 16:27:15
Fahiş fiyatla mücadelede yeni dönem!

Gıdada fahiş fiyatın önlenmesine yönelik denetimler devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu zulmün önüne geçeceğiz” açıklamasının ardından fahiş fiyatla mücadele kapsamında yeni bir yol planı çiziliyor.

Hallere getirilecek dijital takip sistemi ile ürünler tarladan raflara gelinceye kadar her aşamada takip edilecek.

Ürün hakkında tüm detaylar izlenecek

Getirilecek sistemle bir ürünün künyesine bakılarak o ürünün kaça alındığı, paketleme ve lojistiğine ne kadar ödeme yapıldığı, rafa kaça geldiği kalem kalem izlenecek. Böylece fahiş fiyatın önüne geçilecek.

Hallerde uygulanacak ‘dijital künye’ sistemi planlı üretimin yolunu da açacak. Öte yandan sistem için hallerde altyapı çalışması yapılacak. Yerel yönetimler de bu konuda sorumluluk alacak.

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