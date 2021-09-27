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Gündem Fahiş fiyata karşı öneri: Yüzde 1 KDV ile gelen, yüzde 1 KDV ile satılsın
Gündem

Fahiş fiyata karşı öneri: Yüzde 1 KDV ile gelen, yüzde 1 KDV ile satılsın

Ankara Perakendeciler Derneği Başkanı Ramazan Gülhan, "Sebze ve meyveler, kırmızı ve beyaz etler, baklagiller yüzde 1 KDV ile alınıyor. Üzerine kârdan sonra yüzde 7 KDV koyuyoruz. Yüzde 1 KDV ile gelen, yüzde 1 KDV ile satılmalı" önerisinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 10:46:00 -
Fahiş fiyata karşı öneri: Yüzde 1 KDV ile gelen, yüzde 1 KDV ile satılsın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Beş tane zincir market, bütün ürünü toparlıyor. Bu beş tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar altüst oluyor” açıklamasının ardından Ticaret Bakanlığı söz konusu marketlere ilişkin soruşturma başlatırken, yerel zincir marketlerden de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine destek geldi. Yerel zincir marketlerin çatı örgütü Türkiye Perakendeciler Federasyonuna bağlı Ankara Perakendeciler Derneği (Ankara PERDER) Başkanı Ramazan Gülhan, söz konusu beş zincir marketin Türkiye genelinde toplam 32 bine yakın mağazası bulunduğunu belirterek “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, beş marketin pazarı çok ciddi ölçüde domine ettiğine ilişkin görüşlerine biz de Ankara PERDER olarak katılıyoruz. Türkiye perakende pazarının yüzde 53’ünü bu beş market yönetiyor. Pazarın yüzde 47’si de yerel marketler, bakkallar” dedi.

Tüm üretimi kapatıyorlar

Söz konusu zincir marketlerin sektörde sorunlara neden olduğuna da dikkat çeken Gülhan “Bu marketler, bütün tedarikçileri ve üretici firmaları avucunun içine alarak hem fason üretim yaptırıyorlar hem de tüketiciyi yanıltmak amacıyla farklı uygulamalara başvuruyorlar” diye konuştu. Yerel marketlerin ürün bulmakta zorlandığını savunan Gülhan “O marketler ekonomik olarak güçlü oldukları için bir fabrikanın tüm yıllık üretimini kapatıyor. O fabrika da yerel markete ürün vereceği zaman ya veremiyor ya da belli bir fiyatın üzerinde veriyor. Dolayısıyla yerel marketler, ürün bulmakta çok ciddi ölçüde zorlanıyor” ifadelerini kullandı.

KDV’yle piyasa rahatlar

 Önümüzdeki dönemde yasalaşması beklenen ve zincir marketlerin kuruluş ve işleyiş esaslarını belirleyen Perakende Yasasına ilişkin beklentilerini de anlatan Gülhan “Türkiye Perakendeciler Federasyonu olarak yerel, zincir ve ulusal marketlerin pazar günü kapalı olmasını istiyoruz. Bunu, sektördeki insanların dinlenmesi için ve küçük esnafın o gün pazardan pay alması için istiyoruz” dedi. Yüzde 1 KDV ile alınan ürünlerin yüzde 8 KDV ile satıldığını anlatan Gülhan “Sebze ve meyveler, kırmızı ve beyaz etler, baklagiller, zeytin ve zeytinyağı çeşitleri yüzde 1 KDV’yle alınıyor. Yüzde 1 KDV’yle alıyoruz, mağazamıza getirip üzerine kârdan sonra yüzde 7 KDV koyuyoruz. Yüzde 1 KDV ile gelen, yüzde 1 KDV ile satılmalı. Böyle satarsak, bu tür ürünleri yüzde 8 daha ucuza satma şansı yakalayacağız. Bu da piyasaları çok ciddi şekilde rahatlatacaktır” tavsiyesinde bulundu.

 

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