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Yerel Facianın eşiğinden dönüldü! Dev kaya parçası Botan Çayı'na düştü
Yerel

Facianın eşiğinden dönüldü! Dev kaya parçası Botan Çayı'na düştü

Siirt’te dağ yamacından kopan dev kaya parçaları tur teknelerinin geçtiği Botan Çayı’na düştü.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 19:11:00 -
Facianın eşiğinden dönüldü! Dev kaya parçası Botan Çayı'na düştü

Siirt’te dağ yamacından kopan dev kaya parçaları Botan Çayı’na düştü. Tur teknelerinin çökmenin meydana geldiği alanda bulunmaması facianın eşiğinden dönüldü.

Alınan bilgilere göre, dağ yamacında dev kayaların bulunduğu alanda aniden çökme meydana gelmesi sonucu parçalar Botan Çayına düştü. Çökmenin meydana geldiği esnada orada bulunan bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerası ile anbean kaydetti.

Aşırı yağışlardan çökme oluştu

Yaşanan çökmenin aşırı yağışlardan dolayı meydana geldiği öğrenilirken, tur teknelerinin orada bulunmaması facianın eşiğinden dönüldü.

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