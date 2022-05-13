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Yerel Fabrikada gaz sızıntısı: Ölü ve yaralılar var
Yerel

Fabrikada gaz sızıntısı: Ölü ve yaralılar var

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 3'üncü kısımda bulunan bir tarım ürünleri fabrikasında yaşanan gaz sızıntısı nedeniyle çalışanlardan 2'si hayatını kaybetti. Zehirlenen 3 işçi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 19:08:00 - 2022-05-13 19:11:05
Fabrikada gaz sızıntısı: Ölü ve yaralılar var

Antalya’da tarım kimyasalları üreten fabrikada yaşanan gaz sızıntısı sebebiyle ilk belirlemelere göre zehirlenen 2 işçinin hayatını kaybettiği, 3 işçinin de hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Organize Sanayi Bölgesinde bulunan tarım kimyasalları üreten fabrikada gaz sızıntısı yaşandı. İşçilerin fenalaşması ile durum anlaşılınca fabrika hızlı bir şekilde boşaltıldı.

2 kişi hayatını kaybetti

İlk belirlemelere göre gaz zehirlenmesi geçiren 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişinin de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Diğer personellerin ayakta tedavi edildiği bildirildi. 

 

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