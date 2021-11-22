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Spor Fabrice N’Sakala kadro dışı mı kaldı?
Spor

Fabrice N’Sakala kadro dışı mı kaldı?

Fabrice N’Sakala kadroya alındı mı? Beşiktaş'la mukavelesi sezon sonunda tamamlanacak olan 31 yaşındaki Fabrice N'Sakala kadro dışı kalıp kalmayacağı merak ediliyordu. Gelen son dakika haberine göre, Beşiktaş Fabrice N’Sakala konusunda kararını verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 13:52:00 - 2021-11-22 13:54:01
Fabrice N’Sakala kadro dışı mı kaldı?

Beşiktaş'tan beklenen Fabrice N'Sakala kararı geldi. Fabrice N'Sakala, sosyal medya paylaşımları ve "beğeni"leri sebebiyle Kartal'da istenmeyen adam haline gelmişti. Beşiktaş, Fabrice N'Sakala'yı Trabzonspor'a yollayarak maaş yükünden kurtulmayı hedefliyor. Bordo-Mavili ekip ise sol bekteki eksikliğini böylece giderecek.

Fabrice N’Sakala kadro dışı mı kaldı?

Beşiktaş, Fabrice N’Sakala’nın geçici süreyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı!  Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Yönetim Kurulumuzun kararı ve teknik heyetimizin onayıyla futbolcumuz Fabrice Nsakala geçici süreyle kadro dışı bırakılmıştır. Fabrice Nsakala bundan sonra çalışmalarını Futbol A Takımımızdan ayrı sürdürecektir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." 

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