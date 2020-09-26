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Spor F1 Rusya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın
Spor

F1 Rusya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın

Büyük Britanyalı pilot, yarın Rusya'da F1'de en çok yarış kazanan sürücü olan Michael Schumacher'in rekorunu egale etmeye çalışacak

Yeniakit Publisher
2020-09-26 16:32:44 -
F1 Rusya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Lewis Hamilton'ın

ANKARA (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışı Rusya Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

Rusya'nın Soçi kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 848 metrelik pistte 53 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turları yapıldı.

Kariyerinde 6 Formula 1 şampiyonluğu bulunan Hamilton, 1.31.304'lük derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu. Büyük Britanyalı pilot, kariyerinin 96. pole pozisyonuna ulaştı.

Red Bull ekibinin Hollandalı sürücüsü Max Verstappen 1.31.867'lik süresiyle ikinciliği, Hamilton'ın takım arkadaşı Fin pilot Valtteri Bottas ise 1.31.956'lık zamanıyla üçüncülüğü elde etti.

Formula 1'de 90 kez podyumun zirvesine çıkan Lewis Hamilton, yarın TSİ 14.10'da koşulacak Rusya Grand Prix'sinde, kariyerindeki 91 birincilikle en fazla yarış kazanan sürücü olan Alman efsane Michael Schumacher'in rekorunu egale etmeye çalışacak.

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