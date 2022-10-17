F-35 uçaklarına savaş açtılar! İmzalar atıldı

Dünya Çapında 220'den Fazla Kuruluş, Amerika Birleşik Devletleri F35 Savaş Uçağı Programına Son Verilmesini Talep Eden Mektubu İmzaladı. Ben Cohen ve Roger Waters, Başkan Biden ve ABD Kongresi'ne F-35 savaş uçağının üretim ve eğitimini iptal etme çağrısında bulunmak için Avrupa'dan Güney Amerika'ya kadar birçok organizasyona katıldı.

Ekonomik belirsizlik, iklim krizi, insanlar ve gezegen için barış ve istikrarın gerekli olduğu bir zamanda, 220'den fazla kuruluş, Amerika Birleşik Devletleri'nin F-35 programını sona erdirmek için uluslararası bir kampanyada bir araya geliyor.

Chomsky ve diğer yetkililer, Başkan Joe Biden ve ABD kongre üyelerine hitaben ortak bir mektubu imzalarken, "Yurt dışından kaynaklanan zararlar, programın vergi mükelleflerine maliyeti, verimsizlikler ve başarısızlıklar, F-35'lerin çevresel etkisi ve eğitimin yerel topluluklar üzerindeki etkileri"nden bahseden büyük organizasyonlar koalisyonuna Ben Cohen, Roger Waters, Noam'ın katılacağı bildirildi.

F-35 uçaklarına savaş açtılar

Pink Floyd'un kurucu ortağı Roger Waters, "ABD hükümetine feci F-35 savaş uçağı programını sona erdirmesi çağrısında bulunmak için dünyanın dört bir yanından 200'den fazla kuruluşa katıldım çünkü küresel bir topluluk olarak önceliklerimizi büyük ölçüde değiştirmemiz gerekiyor." dedi.

Yaptırım uygulanmasını talep eden Waters, "F-35'in satıldığı ve üretildiği ülkelerdeki insanlara, savaşa değil hayata yeniden yatırım talep etmemizin zamanı geldi." diye devam etti.

Talebi imzalayan kuruluşlar arasında, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika, Paraguay, Almanya, İspanya, Kenya ve İsviçre'den insani çıkar grupları yer alıyor. ABD'nin F-35'leri dünya çapındaki ülkelere satma niyetiyle, bu ülkelerin vatandaşları programı ve bu satışları geri çekiyor.

Almanya'daki Silah Bilgi Merkezi'nin yönetim kurulu üyesi Ruth Rohde, "Bu, ülkedeki çoğumuz için derin bir endişe kaynağı." diye açıkladı.

F-35 uçaklarında büyük endişe

Ülkesi için endişelerini dile getiren kurul Rohde, "Almanya, burada konuşlanmış Amerikan nükleer silahlarını taşımak için F-35'i satın almak istiyor. Bu sadece büyük ve gereksiz bir mali yük olmakla kalmayacak, aynı zamanda Alman topraklarında ve bu topraklardan gelen feci, savunulamaz nükleer savaş tehdidini de sürdürecek." dedi.

F-35 savaş uçaklarını "fare deliği" olarak nitelendiren Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Temsilci Adam Smith bile, "Koalisyon mektupta, F-35 programının yalnızca tehlikeli militarizmin bir uzantısı olduğuna değil, aynı zamanda jetlerin kendilerinin de para tüketen ve hatalı bir makine parçası olduğunu kanıtladığına dikkat çekiyor." dedi.

F-35 jetlerini eleştiren Ben & Jerry's icecream ve Vermont local'in kurucu ortağı Ben Cohen, "Küresel toplum, F-35 gibi aşırı pahalı, düşük performanslı silah sistemlerinden bıktı. Yurt dışında ve burada, Vermont'ta evde zarara neden olan vergi mükelleflerinin dolarının tamamen israfı." Vermont local'in kurucu ortağı Ben Cohen şöyle devam etti: "Bu projenin fayda sağladığı tek kişi Lockheed Martin'deki yöneticilerdir. Gerçek güvenlik, hasta olduğunuzda bir doktor görebileceğinizi bilmektir, bir boondoggle savaşçısı değil. Fırtınaların yakınında uçamayan jet."

Cohen, "Vermont merkezli birçok kuruluşla birlikte, mahallelerini terörize eden fiziksel ve zihinsel olarak zararlı F-35 eğitim programına gönülsüzce tabi tutulan işçi sınıfı ailelerini temsil ediyor. F-35'in neden olduğu gürültü, özellikle bebekleri ve çocukları, yaşlıları ve engellileri rahatsız eden ve yaralayan 115 desibeli vuruyor. F-35'in ayda 300 ila 600 kalkış ve inişi var. Madison, Wisconsin sakinleri listede bu kişisel mahremiyet ihlaline maruz kalacak bir sonraki sırada." diye konuştu.

Mektup e-postayla gönderilecek

Mektup, bu hafta Beyaz Saray ve Kongre çalışanlarına e-postayla gönderilecek ve ayrıca doğrudan Kongre'nin seçilmiş üyelerine elden teslim edilecek.

Mektubun kendisi kampanyanın sadece başlangıç olduğu bildirilerken, Biden'ın F-35 programını FY2024 için Kongre'ye sunacağı savunma bütçesi önerisine dahil etmesini engellemek için dört kıtadan binlerce insanın sokaklara döküldüğü 2023 için uluslararası bir eylem günü planlanıyor. Şimdi ve 2023 eylemi arasında, 200'den fazla kuruluş seçilmiş yetkililerine dilekçe verecek ve halkı F-35 programını sürdürmenin gerçek yaşam tehlikeleri ve sonuçları hakkında eğitecek.

Star Gazetesi