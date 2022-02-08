F-35 uçağı denize düşmüştü! ABD çıkarmaya çalışıyor

ABD Donanmasına bağlı USS Carl Vinson uçak gemisine inerken düşen F-35C savaş uçağının denizden çıkarılması için operasyon yapıldığı bildirildi.

Konuşlu olduğu Carl Vinson uçak gemisine indiği sırada düşen ABD F-35C uçağının denizden çıkarılması için gerçekleştirilen operasyon hafta sonu başlatıldı.

ABD donanması doğrudan çalışmaların nerede başladığını açıklamadı ancak Japonya Sahil Güvenlik Komutanlığının Filipinler'in 185 deniz mili batısında ve Çin'in hava üssü inşa ettiği Paracel ada zincirinden biri olan Woody adasının 350 mil doğusundaki bir noktada enkaz çalışması yapıldığına yönelik uyarısı, uçağın denizden çıkarılma operasyonunun bu bölgede gerçekleştirildiğine dair yorumlara neden oldu.

Uçağın düşme anına ait görüntüler sızdırıldı

Öte taraftan, daha önce deniz yüzeyinde enkazının yüzer haldeki fotoğrafları çıkan F-35C uçağının düşme anına ait iki görüntü de basına sızdırıldı.

Görüntülerden birinin doğrudan geminin pistinden çekildiği ve uçağın gemiye yaklaşma anını çektiği anlaşılırken, ikinci bir görüntünün ise uçağın piste çakılma ve denize düşme anını gösteren gemideki bir güverte kamerası görüntüsü olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medyada yer alan güverte kamerasından sızdırılan görüntüye pilotun kaza esnasındaki çığlıkları da yansırken, uçağın piste çarptıktan sonra ateş alarak sürüklendiği ve denize düştüğü görülüyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Pentagon Sözcüsü John Kirby, ABD'nin uçağı çıkarmak için gerekli önlemleri aldığını kaydetti.

Kirby, sızan görüntülerin incelemeye tabi tutulan görüntüler olduğunu ve izinsiz paylaşıldığını kaydetti. Sözcü, bu görüntülerin sızdırılma şeklinin de incelemeye alındığını belirtti.

ABD’ye ait F-35C uçağı 24 Ocak 2022'de Carl Vinson uçak gemisine inmeye çalışırken düşmüş, pilot koltuk fırlatma yöntemi ile son anda kurtulmuştu ancak gemide 7 mürettebat yaralanmıştı.

Uçağın enkazının Çin tarafından ele geçirilmemesi için bölgede geniş güvenlik önemleri alınmıştı.