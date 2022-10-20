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Dünya F-35 savaş uçağı düştü!
Dünya

F-35 savaş uçağı düştü!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hava Kuvvetleri'ne ait yeni nesil F-35A Lightning II savaş uçağı Utah eyaletindeki Hill Hava Kuvvetleri Üssü'nde piste iniş yapmaya hazırlanırken düştü.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 14:41:00 - 2022-10-20 14:44:54

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hava Kuvvetleri'ne ait yeni nesil F-35A Lightning II savaş uçağı Utah eyaletindeki Hill Hava Kuvvetleri Üssü'nde piste iniş yapmaya hazırlanırken düştü.

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait olduğu belirtilen F-35 savaş uçağı, Utah'ta hava üssüne iniş yapmaya hazırlanırken üssün yakınında düştü.

Yetkililer, pilotun fırlatma koltuğu sayesinde kurtulduğunu ve gözlem için hastaneye götürüldüğünü ifade etti.

Daha sonra yapılan açıklamada, pilotun üssün yakınındaki mülkünün yakınına indiği ve durumunun iyi olduğunu kaydedildi.

Yetkililer, kazanın nedeninin araştırılacağını belirtti.

Hill Hava Kuvvetleri Üssü, Salt Lake City'nin yaklaşık 30 mil (48 kilometre) kuzeyinde yer alıyor.

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