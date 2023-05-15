Ezip geçecek: O çağrıyı yaptı! Fatih Terim'in prensiydi...

Süper Lig'de sezonun sonuna adım adım yaklaşılırken kulüpler yeni sezon için de çalışmalarına hız vermiş durumda. Transfer için kolları erken sıvayan Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.

Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken transfer gündemi de ısınmaya başladı. Şenol Güneş ile oldukça iyi bir ivme yakalayan Beşiktaş'ta da transfer temasları sıklaşırken sürpriz bir isim gündeme geldi.

Özellikle sağ stopere transfer yapmak isteyen Siyah-Beyazlılar'a menajerler tarafından eski Galatasaraylı Jason Denayer yeniden önerildi.

Beşiktaş'ın Denayer'le ilgili nihai kararını henüz vermediği belirtilirken, stoper arayışlarının da devam ettiği kaydedildi. Ayrıca Denayer'in adı Fenerbahçe ile anılmıştı. Jason Denayer, bu sezon Al Shabab ile 11 maçta görev yaptı.

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