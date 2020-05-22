Ezan düşmanlığı örgütlü bir provokasyon

Müslümanların sinir uçlarına dokunmak için her türlü iğrenç fiili sergileyen laik yobazlar, İzmir’de merkezi ezan sistemine sızarak, ‘Çav Bella’ şarkısını minarelerden çaldırdı. Vatandaşlar olayı lanetlerken, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir mukaddesat düşmanlığını büyük coşkuyla kutladı!

Ramazanda boş durmayan soysuzlar, İzmir’de merkezi ezan sistemine sızarak büyük bir provokasyona imza attı. Cami hoparlörlerinden komünistlerin ‘Çav Bella’ isimli marşını çaldıran ahlaksızlara CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir’in sahip çıkması tepkilere sebep oldu. Hatta kendi partisinde bile olaya tepki geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “En fazla birlik, beraberlik içinde olmamız gereken günlerde halkımızı birbirine düşürmeye, kutuplaştırmaya çalışanların bu kadar alçakça provokasyona tevessül etmeleri, niyetlerini açıkça ortaya koyuyor” dedi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, yayına ilişkin partisinin İl Başkanlığının suç duyurusunda bulunacağını belirterek, “Tavizsiz bir şekilde bu işin üstüne gidilmesini bekliyoruz” dedi.

Dirliğimize ve birliğimize saldırı

Yaşanan rezil olayın vehametine dikkati çeken TİMAV Başkanı Ecevit Öksüz ise, şunları dile getirdi: “Bu sadece camiye ve ezana yapılmış bir saldırı değildir, İstikbalimize, istiklalimize, bağımsızlığımıza, devletimizin birliğine ve dirliğine yapılmış bir provokasyon olarak değerlendirmemiz de mümkündür. Bunun planlı olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili paylaşım yapan hesapların siyasal reflekslerine de dikkat etmek gerekiyor. O hesaplar Türkiye tarihi boyunca İslam’la barışamamış bir zihniyettir. İstiklal Marşımızda ezana bakışı malumdur. Bunun İzmir’de yapılması da dikkate değerdir.”

Düşmanlıkları hiç bitmeyecek

Araştırmacı Yazar Ercan Çifci, “Bazı sol görüşlü siyasetçilerin bu iğrenç saldırıyı ‘devrimci bir eylem’ gibi sosyal medyada sevinçle paylaşması aslında olan bitenin ne kadar geniş bir cephede örgütlü olduğunu göstermektedir” dedi. Türkiye’deki sol zihniyetin İslam’a olan düşmanlığının hiçbir zaman son bulmayacağını kaydeden Çifci, sözlerini şöyle tamamladı: “Elin solcusu emperyalizme karşı dil ve diyalektik geliştirirken bu ülkenin solcuları rakı içer, dine küfreder, ülkenin kaynaklarını yağmalar, savcı şehid eder, askere kurşun sıkar. Aslında bunlar solcu falan değil kapitalist ağababalarının çıkar ve isteklerini Marksist argümanlarla süsleyip sol jargonla pazarlamaya çalışan kiralık çetelerdir.”