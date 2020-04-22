  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Eyüpsultan Belediyesinin moral bando konserleri sürüyor

Eyüpsultan Belediyesi, korona virüs nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek destek olmak, onlara her zaman yanlarında olduğunu ifade etmek için düzenlediği konserlere Kemer Country ve Finanskent’te de devam etti.

2020-04-22 19:29:40 -
Eyüpsultan Belediyesinin moral bando konserleri sürüyor

Eyüpsultan Belediyesi, korona virüs nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek destek olmak, onlara her zaman yanlarında olduğunu ifade etmek için düzenlediği konserlere Kemer Country ve Finanskent’te de devam etti.


Eyüpsultan Belediyesi, korona virüs nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek, destek olmak, onlara her zaman yanlarında olduğunu ifade etmek için moral konserleri düzenliyor. Daha önce Rami, Çırçır, Göktürk, 5. Levent Mahalleri ile Eyüpsultan Devlet Hastanesi önünde sağlık çalışanları için yapılan bando konseri, bu kez Göktürk Kemer Country ve Finanskent’te yapıldı. Konserde Bandistanbul Orkestrası, sitelerde ve mahallelerde dolaşarak hareketli, eğlenceli parçalar çaldı.



Arabalarını durdurup alkışladılar


Konsere Kemer Country ve Finanskent sakinlerinin ilgisi yoğun olurken, genç yaşlı tüm vatandaşlar evlerinin camlarından, balkonlarından, arabalarından bandoyu izleyerek el salladılar, çalınan parçalara alkışlarla eşlik etti. Bazı vatandaşlar ise konseri, sosyal mesafeyi koruyarak, cep telefonlarına kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı