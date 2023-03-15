EYT’lilerden Bakan Bilgin’e teşekkür ziyareti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emekleri Yasalara Takılanlar Derneği (EYTDER) Genel Başkanı Nalan Esmeray ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Bakan Bilgin, EYTDER Genel Başkanı Esmeray ve beraberindeki EYT platformları temsilcilerini Bakanlığın Reşat Moralı Salonu’nda kabul etti. Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) Türkiye’nin 20 yıllık sorunu olduğunu ve mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli yasal düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirten Bakan Bilgin, “Meselenin çözülmüş olması çok önemli. Hukuk kuralları geriye doğru işletilmez. Bu mağduriyet fikri de oradan doğmuştu. Hukuka uygun bir düzenlemeyle biz görevimizi yaptık" dedi.
EYTDER Genel Başkanı Esmeray, çözüme ulaştırılan EYT’nin yasalaştırılmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.